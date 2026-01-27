Ana se presenta con un amigo y Alberto se muere de celos

Alberto está que arde. Por un lado, ha tenido un encontronazo con Gerardo, que le acusa de no estar cumpliendo su parte del trato.

Cada uno tiene una opinión distinta sobre la próxima colección que van a sacar y a Alberto parece que se la ha olvidado cómo tiene que actuar.

Por si fuera poco, en la boda que se celebra en Velvet, Ana aparece acompañada de un amigo, Rosdrigo Salazar, con el que Alberto también la vio bailando en una fiesta. Ella le deja claro que no tiene derecho a organizarle una escena de celos.

Además, Rodrigo, que se presenta como soltero y sin compromiso, va a ser el nuevo asistente de Ana en Velvet, o sea que lo van a tener muy cerca.

Pero presa de ellos termina haciendo algo: besándose con Cristina.