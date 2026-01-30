Momento destacado
Ana empieza a diseñar vestidos fuera de Velvet
Tras superar la prueba, ahora tiene que pensar en abandonar Velvet, mientras diseña vestidos para Alondra.
El talento de Ana ha hecho que haya superado el reto para trabajar en la nueva boutique. Alondra le propuso elaborar el vestido que a ella le faltase en solo una noche.
Y aunque Ana se queda dormida haciéndolo, ella le da una segunda oportunidad y le ofrece otra condición: si el vestido se vende entre sus clientas más exclusivas, el puesto es suyo.
Y eso es lo que Alondra le dice a Ana cuando le llama por teléfono: ¡ha superado la prueba!
