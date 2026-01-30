Ana empieza a diseñar vestidos fuera de Velvet

El talento de Ana ha hecho que haya superado el reto para trabajar en la nueva boutique. Alondra le propuso elaborar el vestido que a ella le faltase en solo una noche.

Y aunque Ana se queda dormida haciéndolo, ella le da una segunda oportunidad y le ofrece otra condición: si el vestido se vende entre sus clientas más exclusivas, el puesto es suyo.

Y eso es lo que Alondra le dice a Ana cuando le llama por teléfono: ¡ha superado la prueba!