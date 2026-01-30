Velvet el nuevo imperio

Ana empieza a diseñar vestidos fuera de Velvet

Tras superar la prueba, ahora tiene que pensar en abandonar Velvet, mientras diseña vestidos para Alondra.

Velvet el nuevo imperio - Ana consigue el nuevo empleo de diseñadora fuera de Velvet

El talento de Ana ha hecho que haya superado el reto para trabajar en la nueva boutique. Alondra le propuso elaborar el vestido que a ella le faltase en solo una noche.

Y aunque Ana se queda dormida haciéndolo, ella le da una segunda oportunidad y le ofrece otra condición: si el vestido se vende entre sus clientas más exclusivas, el puesto es suyo.

Y eso es lo que Alondra le dice a Ana cuando le llama por teléfono: ¡ha superado la prueba!

Ana empieza a diseñar vestidos fuera de Velvet

velvet el nuevo imperio - Ana tiene una prueba de trabajo en otra boutique
Ana tiene una prueba de trabajo en otra boutique

¿Se irá esta vez de Velvet si pasa la entrevista?

