Momento destacado
Ana ve a Alberto meterse con Cristina en su habitación
La cita entre Alberto y Cristina ha ido mucho más lejos de lo que nadie esperaba.
Después de Cristina se presentase por sorpresa en el hotel en el que se alojaban Ana, Alberto y los demás empleados de Velvet, ya no se separa de él.
Y encargan a Ana y Raúl y Margarita que le hagan un impresionante vestido rojo de lentejuelas.
Cristina lo utiliza para una cita con Alberto, en la que ambos se ríen y se pasan con el champagne.
Tanto así, que cuando van por el pasillo, Ana los ve y se esconde para que no la descubran. Pero a tiempo de ver cómo Cristina arrastra a Alberto hacia dentro de su habitación y él se deja llevar, dejando a Ana destrozada por completo.
