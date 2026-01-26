Velvet el nuevo imperio

Ana ve a Alberto meterse con Cristina en su habitación

La cita entre Alberto y Cristina ha ido mucho más lejos de lo que nadie esperaba.

Después de Cristina se presentase por sorpresa en el hotel en el que se alojaban Ana, Alberto y los demás empleados de Velvet, ya no se separa de él.

Y encargan a Ana y Raúl y Margarita que le hagan un impresionante vestido rojo de lentejuelas.

Cristina lo utiliza para una cita con Alberto, en la que ambos se ríen y se pasan con el champagne.

Tanto así, que cuando van por el pasillo, Ana los ve y se esconde para que no la descubran. Pero a tiempo de ver cómo Cristina arrastra a Alberto hacia dentro de su habitación y él se deja llevar, dejando a Ana destrozada por completo.

