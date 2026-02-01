Velvet el nuevo imperio

Alberto pide matrimonio a Ana pero ella rechaza sus condiciones

Su plan de demostrarle cuánto lo quiere no ha salido como él esperaba.

Alberto sigue empeñado en demostrar a Ana que quiere pasar su vida con ella y que nunca va a querer a nadie más igual. Y aunque ella ha decidido que no pueden estar juntos él toma la mayor decisión de todas: le pide que se case con él.

Pero de manera inmediata. Lo cual levanta las sospechas de Ana.

Así Alberto le explica que, aunque se casen, hasta dentro de unos meses no podrán mostrarlo al mundo, porque debe resolver primero la deuda de Velvet con Gerardo.

Entonces Ana rechaza su propuesta porque no quiere seguir viviendo un amor a escondidas.

Alberto se queda decepcionado, pero hasta Emilio le planta cara diciendo que Ana lleva toda la vida enganchada a él, sufriendo por amor, sin poder vivir otras experiencias, y que si la quiere de verdad debe respetar su decisión.

A lo cual Alberto responde que no se preocupe, que su relación con Ana se ha terminado para siempre.

