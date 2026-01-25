Blanca descubre que Max robó el collar desaparecido en Velvet

Max y su madre están poniéndose al día de lo que ha sido sus vidas en estos años a la fuerza. Así ella descubre que Max es quien ha robado el collar que ha desaparecido en Velvet y que tiene toda la empresa en jaque.

Pero él se excusa diciendo que no ha tenido una vida fácil, porque ha crecido sin padres.

De esa manera terminó metiéndose en asuntos turbios y ahora debe un montón de dinero agente peligrosa.

Por consejo de su madre Max se deshacen del collar y acaban poniéndolo en la taquilla de otro empleado.

¿Cargará ese hombre con una culpa que no es suya?

Pero las cosas no se calman ahí y Max termina ensangrentado tras un enfrentamiento con los malos hombres.

Y cuando su madre lo ve, preocupada, él se asegura que lleva toda su vida saliendo de situaciones solo, sin ayuda de nadie.