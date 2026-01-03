Metin es el padre de Ilgaz y Çerin: todo queda en familia en esta profesión

Metin Kaya es el padre de Ilgaz y Çerin Kaya. Es un importante inspector de policía que tiene mucha reputación y conocido por siempre seguir las reglas, algo que ha heredado su hijo mayor.

Çerin, sin embargo, no se lleva bien con él porque siempre está metido en problemas.

Metin incluso culpa a su hijo pequeño por la muerte de su padre. Durante el caso del asesinato, va a tener alguna que otra disputa con Ilgaz por haber elegido a Ceylin como abogada. No está nada de acuerdo.