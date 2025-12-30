Secretos de familia

En directoPROGRAMACIÓN TV

Kaan Urgancıoğlu es Ilgaz Kaya

Ilgaz es un fiscal muy respetado en su profesión, que hará lo imposible por demostrar que su hermano es inocente.

El fiscal destaca por seguir de manera estricta las normas y tendrá que acostumbrarse poco a poco a los métodos de Ceyilin.

Ilgaz es un fiscal muy respetado en su profesión, que hará lo imposible por demostrar que su hermano es inocente.

Publicidad

Nova
Publicado:

Ilgaz Kaya es un fiscal muy centrado en seguir las normas al pie de la letra. El joven ha crecido con un padre inspector de policía que se tomaba la ley muy en serio, y él sigue su camino.

Es un hombre distante y de sangre fría, pero aun así lo daría todo por su familia. Tiene una relación muy cercana con su hermano Çerin, que ha sido acusado por asesinato, pero Ilgaz está dispuesto a todo para demostrar su inocencia.

También tiene una hermana, Dafne. Sin embargo, con ella no tiene una relación tan cercana.

Nova» Series» Secretos de familia» Personajes

Publicidad

Series

Secretos de familia - Ilgaz es un fiscal muy respetado en su profesión, que hará lo imposible por demostrar que su hermano es inocente.

Ilgaz es un fiscal muy respetado en su profesión, que hará lo imposible por demostrar que su hermano es inocente.

Velvet, el nuevo imperio - Ana Velázquez es una mujer inteligente y profesional que lleva la moda en la sangre

Ana Velázquez es una mujer inteligente y profesional que lleva la moda en la sangre

Pasión de gavilanes - Así fue la escapada romántica de Norma, Jimena y Saritas con los Reyes huyendo de la boda

Así fue la escapada romántica de Norma, Jimena y Saritas con los Reyes huyendo de la boda

Bora se deja llevar por sus sentimientos hacia Karsu y la besa de nuevo
Momento destacado

Bora se deja llevar por sus sentimientos hacia Karsu y la besa de nuevo

Velvet, el nuevo imperio - Alberto Márquez pertenece a la familia de la casa de modas en la que trabaja
Yon González es Alberto Márquez

Alberto Márquez pertenece a la familia de la casa de modas en la que trabaja

Pasión de gavilanes - Los invitados a la boda de Gabriela y Fernando cuchichean a sus espaldas
Momento destacado

Los invitados a la boda de Gabriela y Fernando cuchichean a sus espaldas

Nadie puede creer que Fernando estuviera casado primero con la hija y ahora con la madre.

Secretos de familia - Ceylin Erguvan la joven abogada elegida por Ilgaz para demostrar la inocencia de su hermano Çerin
Pinar Deniz es Ceylin Erguvan

Ceylin Erguvan es la joven abogada elegida por Ilgaz para demostrar la inocencia de su hermano Çerin

Su forma de entender la justicia le hará enfrentarse con cualquiera, entre ellos Ilgaz. Pero se entenderán.

Gabriela y Fernando se dan el ´si, quiero' sin la presencia de sus hijas

Gabriela y Fernando se dan el ´si, quiero' sin la presencia de sus hijas

Fernando y Gabriela pasan su primera noche de pasión

Fernando y Gabriela pasan su primera noche de pasión

Fernando sorprende a Gabriela con una inesperada pedida de mano

Fernando sorprende a Gabriela con una inesperada pedida de mano

Publicidad