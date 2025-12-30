Ilgaz Kaya es un fiscal muy centrado en seguir las normas al pie de la letra. El joven ha crecido con un padre inspector de policía que se tomaba la ley muy en serio, y él sigue su camino.

Es un hombre distante y de sangre fría, pero aun así lo daría todo por su familia. Tiene una relación muy cercana con su hermano Çerin, que ha sido acusado por asesinato, pero Ilgaz está dispuesto a todo para demostrar su inocencia.

También tiene una hermana, Dafne. Sin embargo, con ella no tiene una relación tan cercana.