Yekta pide la cadena perpetua para Ceylin

Yekta sigue empeñado en condenar a Ilgaz y Ceylin por la muerte de su hijo Engin.

Primero intentó poner todas las miradas sobre Ilgaz, acusándolo de presentarse sin autorización en la escena del crimen para obtener pruebas falsas, como el guante, para que todos crean que hubo una tercera persona implicada.

Parece que el guante pertenece a un hombre pero no se puede asegurar, así que someten a Ilgaz a una prueba de ADN que determina que el pelo encontrado en el guante es de... ¡Ilgaz! Pero todo es una trampa.

Niyazi, el policía científico de la comisaría, es la persona que en realidad disparó a Engin y él es también quien ha manipulado las pruebas.

Ceylin entonces se carga de ira y se enfrenta a Yekta acusándolo de haber hecho todo lo posible por culpar a Ilgaz.

La joven está harta de mentiras y le acusa a él y a su hijo de ser los asesinos.

Pero cuando Ceylin e Ilgaz salen a comer, Yekta los comunica que han llevado la acusación al juzgado y la han aceptado.

Ilgaz piensa que solo quiere provocar a Ceylin pero el resultado es mucho peor de lo que esperaban: la condenan a cadena perpetua.