Yekta hace que detengan a Ceylin como si estuviera loca

Yekta sigue empeñado en encerrar a Ceylin por la muerte de su hijo Engin. Su plan ahora consiste en comprar al psiquiatra que va a evaluarla para que confirme que sufre ataques de ira.

Para ello se ampara en el momento en el que Ceylin perdió los nervios frente a Engin, cuando pensaba que era el asesino de su propia hermana.

Y ahora, cuando la fiscal llama a declarar a Ceylin, le resulta muy difícil defenderse porque el psiquiatra que la ha evaluado se presenta con una herida con sangre y asegura que Ceylin lo ha agredido tirándole un jarrón.

¡Pero es mentira! Ceylin está convencida de que todo es una trampa de Yekta y no se equivoca. Pero no puede demostrarlo.