Secretos de familia

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Yekta hace que detengan a Ceylin como si estuviera loca

Yekta consigue convencer al psiquiatra que evalúa a Ceylin para que demuestre que tiene arranques de ira y que fue capaz de cometer asesinato.

Secretos de familia - Yekta hace que detengan a Ceylin como si estuviera loca

Publicidad

Nova
Publicado:

Yekta sigue empeñado en encerrar a Ceylin por la muerte de su hijo Engin. Su plan ahora consiste en comprar al psiquiatra que va a evaluarla para que confirme que sufre ataques de ira.

Para ello se ampara en el momento en el que Ceylin perdió los nervios frente a Engin, cuando pensaba que era el asesino de su propia hermana.

Y ahora, cuando la fiscal llama a declarar a Ceylin, le resulta muy difícil defenderse porque el psiquiatra que la ha evaluado se presenta con una herida con sangre y asegura que Ceylin lo ha agredido tirándole un jarrón.

¡Pero es mentira! Ceylin está convencida de que todo es una trampa de Yekta y no se equivoca. Pero no puede demostrarlo.

Nova» Series» Secretos de familia» Mejores momentos

Publicidad

Series

Secretos de familia - Yekta hace que detengan a Ceylin como si estuviera loca

Yekta hace que detengan a Ceylin como si estuviera loca

Sedado y retenido en un psiquiátrico, Martín despierta las sospechas del médico

Retenido y sedado en un psiquiátrico, Martín despierta las sospechas del médico

Velvet el nuevo imperio - Velvet el nuevo imperio - Cristina descubre las cartas de Amor de una mujer a Alberto

Cristina descubre las cartas de Amor de una mujer a Alberto

Fernando cree haber acabado con la vida de Martín, pero está muy equivocado
Momento destacado

Fernando cree haber acabado con la vida de Martín, pero está muy equivocado

Fernando atraviesa una grave crisis económica y pide a Gabriela que salde sus deudas
Momento destacado

Fernando atraviesa una grave crisis económica y pide a Gabriela que salde sus deudas

Velvet el nuevo imperio - Alberto pide matrimonio a Cristina
Momento destacado

Alberto pide matrimonio a Cristina

Sigue adelante con el plan por el bienestar de Velvet.

Velvet el nuevo imperio - Alberto pide matrimonio a Ana pero ella rechaza sus condiciones
Momento destacado

Alberto pide matrimonio a Ana pero ella rechaza sus condiciones

Su plan de demostrarle cuánto lo quiere no ha salido como él esperaba.

Secretos de familia - Niyazi se suicida para no ir a la cárcel por asesinato

Niyazi se suicida para no ir a la cárcel por asesinato

Velvet el nuevo imperio - Rodrigo besa a Ana en plena calle y Alberto los ve

Rodrigo besa a Ana en plena calle y Alberto los ve

Gabriela ya no puede más: la convivencia con Escandón se vuelve insoportable

Gabriela ya no puede más: la convivencia con Escandón se vuelve insoportable

Publicidad