Secretos de familia

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Niyazi se suicida para no ir a la cárcel por asesinato

Cuando Ceylin e Ilgaz descubren lo que hizo, Niyazi toma una drástica decisión.

Secretos de familia - Niyazi se suicida para no ir a la cárcel por asesinato

Publicidad

Nova
Publicado:

Ceylin estaba convencida de que Niyazi podía ser la persona que inculpó a Ilgaz en el asesinato de Engin y hasta él empieza a sospechar.

Entonces deciden mirar las cámaras de seguridad del anterior despacho de Ilgaz, de donde pudieron coger un pelo para la prueba de ADN y ven que ¡Niyazi lo hizo!

Ceylin estaba en lo cierto. Pero cuando acuden a su casa a buscarlo, no está. Todo termina en una persecución por carretera. Pero todos los coches están parados por lo que Niyazi decide bajar del coche y salir corriendo.

Ilgaz y Ceylin lo persiguen, prometiéndole que no le harán nada, pero le dicen que saben que fue él quien cometió el asesinato.

Niyazi, muy asustado, les dice que no quiere ir a la cárcel y se lanza contra un camión que pasaba por la carretera, poniendo fin así a su vida y a la incógnita de por qué mató a Engin. Ceyline e Ilgaz se quedan horrorizados con lo ocurrido delante de ellos.

¿Alguien pidió a Niyazi que eliminara a Engin?

Nova» Series» Secretos de familia» Mejores momentos

Publicidad

Series

Secretos de familia - Niyazi se suicida para no ir a la cárcel por asesinato

Niyazi se suicida para no ir a la cárcel por asesinato

Velvet el nuevo imperio - Rodrigo besa a Ana en plena calle y Alberto los ve

Rodrigo besa a Ana en plena calle y Alberto los ve

Gabriela ya no puede más: la convivencia con Escandón se vuelve insoportable

Gabriela ya no puede más: la convivencia con Escandón se vuelve insoportable

Velvet el nuevo imperio - Enrique se convierte en nuevo asesor de Alberto
Momento destacado

Enrique se convierte en nuevo asesor de Alberto

Martín, desterrado desu propia casa tras la llegada de Dínora a la hacienda Elizondo
Momento destacado

Martín, desterrado de su propia casa tras la llegada de Dínora a la hacienda Elizondo

Velvet el nuevo imperio - Jennifer se va de Nueva York
Momento destacado

Jennifer se va de Nueva York para alejarse de Blanca

Su marcha coincide con el acercamiento entre Blanca y Max.

Secretos de familia - Ceylin empieza a sospechar que Niyazi es el asesino de Engin
Momento destacado

Ceylin empieza a sospechar que Niyazi es el asesino de Engin

Ceylin no cree que Göksu cambiarara las pruebas de ADN y además piensa que la persona que lo hizo podría ser la misma que mató a Engin.

Verónica vuelve a Suiza y Karsu comienza a sentirse indispuesta: ¿estará embarazada?

Verónica vuelve a Suiza y Karsu comienza a sentirse indispuesta: ¿estará embarazada?

Ela recibe una tentadora propuesta de trabajo de Nur y comienza a estrechar lazos con Civan

Ela recibe una tentadora propuesta de trabajo de Nur y comienza a estrechar lazos con Civan

Las pruebas de ADN lo confirman: Kika no es la hija biológica de Leona

Las pruebas de ADN lo confirman: Kika no es la hija biológica de Leona

Publicidad