Niyazi se suicida para no ir a la cárcel por asesinato

Ceylin estaba convencida de que Niyazi podía ser la persona que inculpó a Ilgaz en el asesinato de Engin y hasta él empieza a sospechar.

Entonces deciden mirar las cámaras de seguridad del anterior despacho de Ilgaz, de donde pudieron coger un pelo para la prueba de ADN y ven que ¡Niyazi lo hizo!

Ceylin estaba en lo cierto. Pero cuando acuden a su casa a buscarlo, no está. Todo termina en una persecución por carretera. Pero todos los coches están parados por lo que Niyazi decide bajar del coche y salir corriendo.

Ilgaz y Ceylin lo persiguen, prometiéndole que no le harán nada, pero le dicen que saben que fue él quien cometió el asesinato.

Niyazi, muy asustado, les dice que no quiere ir a la cárcel y se lanza contra un camión que pasaba por la carretera, poniendo fin así a su vida y a la incógnita de por qué mató a Engin. Ceyline e Ilgaz se quedan horrorizados con lo ocurrido delante de ellos.

¿Alguien pidió a Niyazi que eliminara a Engin?