Ilgaz tiene una teoría sobre el padre de Ceylin

¿Y si todas las incógnitas que deja Engin en su vídeo después de muerto llevan al padre de Ceylin, que está desaparecido?

Ilgaz se quedó sin palabras al descubrir que Engin pagó a Niyazi para que le disparase. Pero además de la gran confesión de Engin, percibió otro gran detalle en el vídeo de Engin.

El joven no para de darle vueltas a una de las frases que dejó para Ceylin: “Solo te queda un problema por resolver. Es el padre de todos los problemas”.

Ceylin no sabe qué pasó con su padre, que tuvo una fuerte discusión con Çinar. Aunque se demostró que Çinar no mató a Inci, Zafer seguía pensando que sí. Y entre los dos se produce un forcejeo que termina con un disparo. ¿Qué pasaría?

Ahora Ceylin e Ilgaz tienen nuevos motivos para preocuparse por el estado de Zafer.

Por si fuera poco, la policía detiene a Çinar y un grupo de amigos con un cadáver en el coche. ¿Será el del padre de Ceylin?

