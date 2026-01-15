Ilgaz y Ceylin se van a casar para no declarar

El Fiscal Seçkin cree que Ceylin siguió investigando el crimen de Inci por su cuenta y la acusa de haber robado pruebas para averiguar el ADN de la persona que mató a su hermana.

La abogada le dice que no es verdad y que sin pruebas no la pueden culpar. Pero su carrera está en juego si descubren que eso sí es verdad. De manera que va a necesitar algo de ayuda.

Así que Ceylin se lo cuenta a Ilgaz y le dice que Pars no tiene pruebas para inculparla, por lo que todo depende de su declaración. Pero él asegura que no va a mentir, porque no puede hacerlo siendo Fiscal. De hecho él ya estaba en contra de que obtuviera las pruebas para confirmar su teoría de manera no oficial.

Pero esta vez Ilgaz ha ofrecido una nueva solución: casasrse con ella. Si se convierten en familiares directos, puede acogerse al derecho de no declarar.

No sabemos qué nos ha sorprendido más: si la propuesta de Ilgaz o la naturalidad con la que Ceylin ha dicho que sí.

Y en plena declaración, se lo dicen a Pars.