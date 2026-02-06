Engin dejó un mensaje para Ceylin antes de morir

La felicidad de Ceylin por conseguir su libertad no ha durado mucho. Porque parece que hay alguien por ahí que no se alegra tanto de que no haya sido condenada.

Alguien ha dejado para ella un sobre con un pendrive, no se sabe quién. Y cuando lo ha reproducido ve que es un vídeo ¡de Engin!

El que fuera su mejor amigo le da la enhorabuena por su libertad y le dice que nunca dejará de sorprenderla, aunque esté muerto.

¿Qué significa todo esto?

Lo que está claro es que Yekta, el padre de Engin, conocía a Niyazi, que fue quien asesinó al joven.

Razón por la cual Pars se lleva detenido a Yekta. ¿Organizó él la muerte de su propio hijo?

Ilgaz sabe que Ceylin oculta algo y al final lo descubre: ve el contenido entero del vídeo que dejó grabado Engin.

Se quedó sin palabras al saber que Engin pagó a Niyazi para que le disparase, sabiendo que Ceylin iba a estar presente, para inculparla.

Lo que Ilgaz no entiende es cómo Ceylin ha podido dejar que Yekta sea detenido siendo inocente. Pero se defiende diciendo que en cuanto salga va a ir por ella.