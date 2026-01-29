Secretos de familia

¡Ceylin e Ilgaz se besan por fin!

¿En qué se han convertido? Tienen que conocerse un poco más, porque aunque estén casados, todavía están empezando la relación.

Secretos de familia - Ceylin e Ilgaz se besan por fin

Ceylin e Ilgaz han comenzado la relación por el final. Nada más conocerse se tuvieron que casar. Pero ahora se han enamorado.

Y después de un montón de románticos momentos en los que hemos visto a los dos muy cerca el uno del otro, apoyándose y queriéndose, por fin han tenido el beso que esperábamos.

Secretos de familia - Ceylin e Ilgaz empiezan a plantearse si son pareja

Los dos abogados ya no se ocultan sus sentimientos. Ahora toca darle vueltas a su relación: ni siquiera saben qué son. De hecho Ceylin se lo pregunta a Ilgaz cuando él le pide que deberían vivir juntos.

Ceylin por su parte quiere ir más despacio, olvidar que están casados y conocerse un poco más antes de compartir casa. Antes lo hizo porque ella no tenía otro sitio donde ir. Pero todo lo que ha pasado es muy raro y primero tienen que organizarse y aclararse.

