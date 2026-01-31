Ceylin empieza a sospechar que Niyazi es el asesino de Engin

Ceylin tiene una nueva teoría sobre la muerte de Engin. Y no es solo porque quiera de librarse de la cárcel otra vez, sino porque está convencida de que hay indicios que apuntan hacia él.

Y, aunque no lo sabe todavía, ha acertado de pleno. Niyazi es la persona que disparó a Engin, el que manipuló las pruebas de la escena del crimen y el que ahora quiere inculpar a Göksu.

Göksu ha sido detenida como sospechosa de manipular las pruebas de ADN para inculpar a Ilgaz de manipular evidencias en la escena del crimen para proteger a Ceylin. Pero Ceylin no piensa que fuera ella.

Es una respetada policía científica y no tiene sentido que arriesgue así su carrera profesional, sin un móvil aparente.

Entonces la abogada empieza a atar cabos y sus sospechas se centran en otra persona: Niyazi.

Por si fuera poco, tiene el pelo largo, como la tercera persona de la escena del crimen. Pero cuando intentan comprobar si sus huellas coinciden con el número de zapatos, ven que no es así.

Pero a Niyazi no se le escapa una: ha acudido a verlos con ¡otros zapatos que no son de su talla!

¿Cómo podrá Ceylin defender su propuesta?