Juan Pablo Shuk: “Pasión de Gavilanes me ha dado todo a nivel profesional y personal”

Hablamos con el actor que dio vida a Fernando Escandón en Pasión de gavilanes y nos revela grandes secretos de la serie, 20 años después.

Juan Pablo Shuk dio vida al perverso Fernando Escandón de Pasión de Gavilanes. Y ahora, más de 20 años después de que la serie llegara a España, hemos tenido el privilegio de hablar con él.

Juan Pablo Shuk está muy agradecido al público español por haberlo acogido como lo ha hecho, pero somos nosotras las que agradecemos a él habernos dado tantos años de entrenamiento y perversidad con sus personajes.

Con él vivimos no solo algunos de los mejores momentos de Pasión de gavilanes, como su protagonismo como dueño y señor de la hacienda Elizondo tras su boda con Gabriela, si no que hemos disfrutado de su presencia en otros formatos de Antena 3 como fue la serie El Barco, donde lo vimos durante sus cuatro temporadas.

También en el cine en películas como Tres metros sobre el cielo o No habrá paz para los malvados.

Hablando con él hemos descubierto secretos y curiosidades de la grabación de la serie y de su relación con el resto del reparto, con compañeros como los hermanos Reyes, a los que daban vida Mario Cimarro, Juan Alfonso Baptista y Michel Brown, o las hermanas Elizondo, Natasha Klauss, Danna García y Paola Rey. Sin olvidar otras grandes actrices y personajes con las que compartió escenas y tramas, Lorena Meritano, Zharick León o Kristina Lilley.

Si quieres saber todo lo que nos ha contado no te pierdas la entrevista completa en el vídeo.

