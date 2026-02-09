Pasión de Gavilanes

La tragedia golpea a Ruth: Raquel y Calixto pierden la vida al huir de los hombres de Escandón

El mundo de Ruth se desmorona tras perder a Raquel y Calixto en un trágio accidente de tráfico mientras intentaban huir de los hombres de Escandón.

Ruth recibe la peor de las noticias: Raquel y Calixto han perdido la vida en un trágico accidente de tráfico. Tras descubrir Raquel que Fernando tenía encerrada a Gabriela en un cuarto de trastos, los hombres de Escandón van tras ella y su marido para acabar con sus vidas. Raquel impacta con su coche contra ellos y, como consecuencia, los vehículos salen ardiendo y sus ocupantes fallecen en el acto.

Nadie sabe que Raquel y Calixto fueron a la hacienda Elizondo para ver a Gabriela. Una vez más, Escandón y Dínora consiguen salir airosos.

Los hermanos Reyes, Óscar y Franco, junto a sus parejas, se acercan a darle el pésame y a mostrarle su apoyo, incluida su madre biológica, Eva. La joven está rota de dolor y las muestras de cariño de sus amigos la reconfortan.

