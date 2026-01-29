Rosario se sorprende al saber que Fernando está escondiendo a Dínora

Con Sara Elizondo fuera de la casa, Gabriela y Martín están en manos de Dínora y Fernando. Incluso la policía va a ponerlos al día de las investigaciones sobre Dínora, pero no imaginan que se esconde en esa casa.

Entonces reciben la visita de Rosario y Armando. La mujer va a buscar a Gabriela pero esta le dice, delante de Fernando que prefiere estar sola.

Sin embargo, Fernando decide ponerles al día de todo: que ya que han apoyado a Dínora tienen que hacerlo hasta el final, por eso la está acogiendo en casa y han obligado a Gabriela a echar a Sara.

Armando se recrea junto con Fernando pero Rosario no puede ocultar su malestar ante esa situación.

¿Podrá hacer algo por ayudar a Gabriela?