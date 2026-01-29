Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Rosario se sorprende al saber que Fernando está escondiendo a Dínora

Acude a ver a Gabriela cuando ve que actúa de un modo raro durante su visita.

Pasión de gavilanes - Rosario se sorprende al saber que Fernando está escondiendo a Dínora

Publicidad

Nova
Publicado:

Con Sara Elizondo fuera de la casa, Gabriela y Martín están en manos de Dínora y Fernando. Incluso la policía va a ponerlos al día de las investigaciones sobre Dínora, pero no imaginan que se esconde en esa casa.

Entonces reciben la visita de Rosario y Armando. La mujer va a buscar a Gabriela pero esta le dice, delante de Fernando que prefiere estar sola.

Sin embargo, Fernando decide ponerles al día de todo: que ya que han apoyado a Dínora tienen que hacerlo hasta el final, por eso la está acogiendo en casa y han obligado a Gabriela a echar a Sara.

Armando se recrea junto con Fernando pero Rosario no puede ocultar su malestar ante esa situación.

¿Podrá hacer algo por ayudar a Gabriela?

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Pasión de gavilanes - Rosario se sorprende al saber que Fernando está escondiendo a Dínora

Rosario se sorprende al saber que Fernando está escondiendo a Dínora

velvet el nuevo imperio - Ana tiene una prueba de trabajo en otra boutique

Ana tiene una prueba de trabajo en otra boutique

Secretos de familia - Ceylin e Ilgaz se besan por fin

¡Ceylin e Ilgaz se besan por fin!

Karsu y Bora dan rienda suelta a su imaginación y fantasean sobre cómo serían sus vidas si sus prioridades fueran distintas
Momento destacado

Karsu y Bora dan rienda suelta a su imaginación y fantasean sobre cómo serían sus vidas si sus prioridades fueran distintas

La tragedia marca el destino de Leyla: una infancia robada y un futuro incierto
Momento destacado

La tragedia marca el destino de Leyla: una infancia robada y un futuro incierto

Gael no puede alejarse de Leona Bravo: en ella ve a Marena Ramos, su gran amor
Momento destacado

Gael no puede alejarse de Leona Bravo: en ella ve a Marena Ramos, su gran amor de juventud

Gael siente un afecto especial por Leona Bravo. Ella le recuerda a Marena Ramos, el amor de su vida con la que tuvo mellizos.

Pasión de gavilanes - Sara abandona la hacienda Elizondo por orden de Gabriela
Momento destacado

Sara abandona la hacienda Elizondo por orden de Gabriela

Bajo la amenaza de Dínora y Fernando, Gabriela no puede actuar por su propia voluntad.

Velvet el nuevo imperio - Luisa se va a divorciar de su marido

Luisa decide divorciarse de su marido

Tufan, el hombre poderoso que no puede escapar de su pasado

Tufan, el hombre poderoso que no puede escapar de su pasado

El trabajo y la sombra de Verónica ponen en jaque la relación de Bora y Karsu

El trabajo y la sombra de Verónica ponen en jaque la relación de Bora y Karsu

Publicidad