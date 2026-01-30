Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Rosario aconseja a Martín que se vaya de la hacienda Elizondo

Él todavía no sabe el peligro que corre ni que Dínora está en esa casa.

Pasión de gavilanes - Rosario aconseja a Martín que se vaya de la hacienda Elizondo

Publicidad

Nova
Publicado:

Dínora está pensando quedarse con la habitación de don Martín, porque es más grande y le gusta para ella. Así que dan órdenes de mudar al abuelo de cuarto. Gabriela se opone porque su padre necesita un espacio amplio en sus condiciones, pero ella ya no manda en esa casa.

Por su parte Rosario está muy preocupada con todo lo que está pasando. Aunque no le afecte a ella de manera directa, sufre por el pobre Martín y le aconseja que se vaya con sus nietas, a un lugar seguro. Martín se preocupa pensando que la mujer sabe más de lo que cuenta.

Rosario se va tan preocupada que le dice a Pepa Ronderos que haga todo lo posible por convencer a Martín de que abandone la casa lo antes posible.

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Nova - Nova se deja llevar por el amor: descubre todos los estrenos

Nova se deja llevar por el amor: descubre todos los estrenos

Pasión de gavilanes - Rosario aconseja a Martín que se vaya de la hacienda Elizondo

Rosario aconseja a Martín que se vaya de la hacienda Elizondo

Audiencias

Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder

Velvet el nuevo imperio - Ana consigue el nuevo empleo de diseñadora fuera de Velvet
Momento destacado

Ana empieza a diseñar vestidos fuera de Velvet

Secretos de familia - Yekta pide la cadena perpetua para Ceylin
momento destacado

Yekta pide la cadena perpetua para Ceylin

Leyla vive un infierno en el vertedero y Cino se convierte en su único apoyo
Momento destacado

Leyla vive un infierno en el vertedero y Cino se convierte en su único apoyo

Leyla vive su peor pesadilla en el vertedero y solo Cino se convierte en su único apoyo mientras ella sueña con volver a casa y vengarse de Nur, quien le arrebató todo.

Leyla regresa convertida en Ela… y el pasado vuelve a cruzarse en su camino
Momento destacado

Leyla regresa convertida en Ela… y el pasado vuelve a cruzarse en su camino

Años más tarde, Leyla se convierte en una prestigiosa chef bajo una nueva identidad. Pero el destino hace que se reencuentre con Cino, ahora llamado Civan, y con Nur, la mujer que destruyó su infancia.

Inesperada declaración de amor de David a Leona frente a sus familiares

David sorprende a Leona con una inesperada declaración de amor ante sus familias

Pasión de gavilanes - Rosario se sorprende al saber que Fernando está escondiendo a Dínora

Rosario se sorprende al saber que Fernando está escondiendo a Dínora

velvet el nuevo imperio - Ana tiene una prueba de trabajo en otra boutique

Ana tiene una prueba de trabajo en otra boutique

Publicidad