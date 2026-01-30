Momento destacado
Rosario aconseja a Martín que se vaya de la hacienda Elizondo
Él todavía no sabe el peligro que corre ni que Dínora está en esa casa.
Dínora está pensando quedarse con la habitación de don Martín, porque es más grande y le gusta para ella. Así que dan órdenes de mudar al abuelo de cuarto. Gabriela se opone porque su padre necesita un espacio amplio en sus condiciones, pero ella ya no manda en esa casa.
Por su parte Rosario está muy preocupada con todo lo que está pasando. Aunque no le afecte a ella de manera directa, sufre por el pobre Martín y le aconseja que se vaya con sus nietas, a un lugar seguro. Martín se preocupa pensando que la mujer sabe más de lo que cuenta.
Rosario se va tan preocupada que le dice a Pepa Ronderos que haga todo lo posible por convencer a Martín de que abandone la casa lo antes posible.
