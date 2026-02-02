Retenido y sedado en un psiquiátrico, Martín despierta las sospechas del médico

Martín se despierta aterrorizado en un sanatorio. Una enfermera, que ha recibido una importante suma de dinero por parte de Fernando para mantenerlo allí ingresado, le inyecta un calmante mientras intenta tranquilizarlo. "Todo lo que hacemos aquí es por su bienestar", le asegura al padre de Gabriela.

El abuelo de Jimena ha sido registrado en el centro psiquiátrico con otro nombre y, cuando el médico acude a visitarlo, la enfermera le explica que fue ingresado por un familiar de origen humilde.

El doctor se percata de que Martín es una persona con discapacidad y quiere saber en qué condiciones llegó al centro. Ella le cuenta que ingresó inconsciente. Algo no le cuadra: la situación le parece demasiado extraña y decide no quedarse de brazos cruzados. Su intención es hablar con el administrador del sanatorio para aclarar lo ocurrido.