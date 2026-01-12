Óscar y Jimena dejan atrás todo y se entregan al amor

Tras la celebración en la hacienda Trueba para dar la bienvenida a Jimena, el joven matrimonio se refugia en su habitación para poder estar a solas. La fiesta ha sido inolvidable y, aunque los celos de la despechada Concha, al creer que el doctor Leónidas Coronado le engaña con Melisa, amenazan con ensombrecer la velada. Por fortuna, finalmente no ocurre ninguna desgracia.

Jimena es inmensamente feliz de estar en la hacienda junto a su marido. "Ya no me puedo separar de ti", le confiesa la hija de Gabriela. Óscar tampoco oculta su emoción: "Nada ni nadie nos va a separar", le asegura, antes de que ambos compartan una noche marcada por la pasión.