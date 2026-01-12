Momento destacado
Óscar y Jimena dejan atrás todo y se entregan al amor
Después de una fiesta inolvidable para dar la bienvenida a Jimena, el joven matrimonio se refugia en la intimidad de su habitación para disfrutar por fin de un momento a solas. La felicidad y la pasión se imponen en la hacienda Trueba.
Publicidad
Tras la celebración en la hacienda Trueba para dar la bienvenida a Jimena, el joven matrimonio se refugia en su habitación para poder estar a solas. La fiesta ha sido inolvidable y, aunque los celos de la despechada Concha, al creer que el doctor Leónidas Coronado le engaña con Melisa, amenazan con ensombrecer la velada. Por fortuna, finalmente no ocurre ninguna desgracia.
Jimena es inmensamente feliz de estar en la hacienda junto a su marido. "Ya no me puedo separar de ti", le confiesa la hija de Gabriela. Óscar tampoco oculta su emoción: "Nada ni nadie nos va a separar", le asegura, antes de que ambos compartan una noche marcada por la pasión.
Publicidad