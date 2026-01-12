Pasión de Gavilanes

Una noche mágica en la hacienda Trueba: Jimena y Óscar celebran la boda que no puedieron tener... hasta ahora

Franco sorprende a Óscar y Jimena con una fiesta muy especial para celebrar la llegada de la hija de Gabriela a la hacienda Trueba. Para la joven pareja es como celebrar el 'sí, quiero' que quedó pendiente.

Una noche mágica en la hacienda Trueba: Jimena y Óscar celebran la boda que no puedieron tener... hasta ahora

Franco quiere sorprender a su hermano Óscar y a Jimena, y lo hace por todo lo alto. Ha organizado una gran fiesta en la hacienda Trueba para celebrar la llegada de la hija de Gabriela. Al evento asisten las hermanas de Jimena, su abuelo y los amigos más cercanos. Gabriela y Fernando, sin embargo, no han sido invitados.

Jimena está especialmente emocionada. Para ella, esta celebración es como la boda que nunca pudo disfrutar junto a Óscar… y para él también. Pero la sorpresa no acaba ahí. Franco tiene preparado un regalo muy especial: anuncia su intención de construir, en la finca que perteneció a doña Eduvina, una casa para Óscar y Jimena y otra para Juan, donde podrá vivir con Norma y su hijo. Un gesto que permitirá a ambos hermanos empezar una nueva vida con independencia.

Óscar no puede ser más feliz. Está junto a la mujer que ama y rodeado de unos hermanos generosos que siempre han velado por él.

Cuando Jimena aparece en el salón donde se celebra la fiesta, Óscar se queda sin palabras. Ella luce radiante con un vestido blanco… parece una novia.

Una noche mágica en la hacienda Trueba: Jimena y Óscar celebran la boda que no puedieron tener... hasta ahora

Una noche mágica en la hacienda Trueba: Jimena y Óscar celebran la boda que no puedieron tener... hasta ahora

