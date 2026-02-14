Pasión de Gavilanes

Martín y Hortensia huyen del psiquiátrico y el tiempo corre en su contra

Disfrazada de enfermera, Hortensia logra sacar a Martín del psiquiátrico sin levantar sospechas. Pero en el centro ya han descubierto su ausencia y no tardarán en ir tras ellos. ¿Conseguirán escapar?

Nova
Martín y Hortensia logran huir del sanatorio. Ella, disfrazada de enfermera, consigue sacar al abuelo de Norma en silla de ruedas sin levantar sospechas.

Pero Bustillo y la enfermera que trabaja con él ya han descubierto que el padre de Gabriela no está en el psiquiátrico y no tardarán en salir tras su pista. El administrador está cada vez más nervioso: si Martín habla, podrían acabar entre rejas por haberlo retenido contra su voluntad e incluso por intentar acabar con su vida.

Además, descubren que Hortensia también ha desaparecido. ¿Lograrán dar con su paradero?

