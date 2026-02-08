Martín finge tomarse las pastillas para evitar que Bustillo acabe con su vida

Martín se encuentra en su habitación cuando Bustillo lo visita y le entrega dos pastillas que, supuestamente, debe tomarse cada doce horas. El padre de Gabriela recuerda la advertencia de doña Hortensia y teme que el primo de Fernando intente acabar con su vida.

Al notar que el abuelo se muestra reacio a tomarlas, Bustillo le asegura que se trata de unas vitaminas que lo ayudarán a sentirse mejor.

El avispado administrador quiere comprobar que se las toma y, cuando Martín se las mete en la boca para tragarlas con agua, irrumpe en la habitación su amiga, la enfermera. El abuelo de Norma aprovecha el momento para hacerle creer que se ha tomado las pastillas, aunque nada más lejos de la realidad: las sigue ocultando en la boca y, cuando Bustillo abandona la habitación, las esconde bajo el colchón.