Martín, desterrado de su propia casa tras la llegada de Dínora a la hacienda Elizondo

Martín no lo está pasando nada bien en la hacienda Elizondo. Desde que sus nietas, Jimena, Norma y Sara, se marcharon a vivir con los Reyes, su vida en la mansión familiar se ha convertido en un auténtico calvario. Con la llegada de Dínora, la situación ha empeorado aún más: lo han relegado al cuarto de los trastos viejos mientras la hija de Zacarías se queda con su habitación.

Pepita, amiga de Rosario Montes, sufre al verlo en esa situación y le propone mudarse a la hacienda Trueba para estar junto a sus nietas. Sin embargo, Martín se niega a marcharse y dejar sola a su hija Gabriela. Como última opción, Pepita le ofrece quedarse en su casa, una opción que también rechaza. "Yo sería muy feliz a tu lado, pero no puedo dejar a Gabriela, tengo que protegerla", le confiesa entre lágrimas.