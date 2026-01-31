Momento destacado
Martín, desterrado de su propia casa tras la llegada de Dínora a la hacienda Elizondo
Desde que sus nietas abandonaron la hacienda Elizondo, la vida de Martín se ha convertido en un calvario. La llegada de Dínora lo ha relegado al olvido. Pepita intenta convencerle de empezar una nueva vida lejos de allí.
Publicidad
Martín no lo está pasando nada bien en la hacienda Elizondo. Desde que sus nietas, Jimena, Norma y Sara, se marcharon a vivir con los Reyes, su vida en la mansión familiar se ha convertido en un auténtico calvario. Con la llegada de Dínora, la situación ha empeorado aún más: lo han relegado al cuarto de los trastos viejos mientras la hija de Zacarías se queda con su habitación.
Pepita, amiga de Rosario Montes, sufre al verlo en esa situación y le propone mudarse a la hacienda Trueba para estar junto a sus nietas. Sin embargo, Martín se niega a marcharse y dejar sola a su hija Gabriela. Como última opción, Pepita le ofrece quedarse en su casa, una opción que también rechaza. "Yo sería muy feliz a tu lado, pero no puedo dejar a Gabriela, tengo que protegerla", le confiesa entre lágrimas.
Publicidad