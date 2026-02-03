Pasión de Gavilanes

Martín conoce a Hortensia en el sanatorio mental

Los dos viejitos quizás se conviertan en amigos. ¿Terminarán descubriendo quién es el otro?

Martín ha sido internado por Dínora y Fernando en un centro de salud mental, aunque el abuelo está perfectamente de la cabeza.

La que no anda tan bien es Hortensia, la madre de Antonio y Manolo, unos viejos conocidos de los hermanos Reyes.

Y en un momento dado Hortensia acude a una habitación a buscar a una amiga y se encuentra a Martín.

Entre los dos surge una relación curiosa. ¿Terminarán hablando de sus vidas y descubriendo que conocen a los hermanos Reyes? ¿Tiene una oportunidad Martín de salir con vida de ahí?

Porque Dínora y Fernando, que son prácticamente sus secuestradores, tienen comprado a su médico. Así que Martín no puede fiarse de nadie ahí dentro, salvo quizás de Hortensia. Que aunque esté regular de la mente, es buena persona.

