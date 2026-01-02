Pasión de Gavilanes

La luna de miel de Gabriela y Fernando empieza a torcerse

Las salidas nocturnas de Fernando mientras Gabriela espera en la habitación empiezan a enfadarla.

Para sorpresa de nadie, el matrimonio de Gabriela y Fernando está haciendo aguas nada más empezar.

En pleno viaje de novios en París, Fernando aprovecha las noches para salir de juerga y acompañado de otras mujeres mientras Gabriela se despierta sola en la cama de un hotel preguntándose dónde estará él y porque le hace eso su recién estrenado marido.

Cuando él regresa decide arreglarlo forzándola, sobre todo cuando ella le dice que no encontrará nunca mejor marido que el fallecido Bernardo.

En la hacienda las cosas van regular. Mientras Jimena se recupera en el hospital del ataque que sufrieron, y Óscar se impacienta por llevarse a vivir a su mujer con él, sufren un nuevo ataque. Alguien pasa en coche por delante de la hacienda y dispara a Norma, Sara y Juan, que decide perseguirlo con la camioneta.

¿Conseguirán identificar al atacante esta vez?

