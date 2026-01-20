Momento destacado
Juan Reyes pide a Martín que lleve a Norma al altar
La hermana Elizondo no cabe en sí de alegría al ver a su abuelo en una posición tan importante en su boda.
La boda de Norma y Juan es dentro de nada y Juan Reyes se ha personado en la hacienda Elizondo para hacerle una importante propuesta a Martín: que le entregue a Norma en el altar.
No sabemos para cuál de todos es un regalo de más valor.
Norma no para de comerse a besos a Juan en cuanto se entera. Y el abuelo está tan contento
