Juan y Norma por fin se casan rodeados de felicidad

Cambiaron de iglesia en el último momento, por seguridad. Y menos mal.

Juan y Norma se casan rodeados de felicidad

Juan y Norma por fin pueden celebrar su boda. Después de todo lo que han sufrido para poder estar juntos, ha llegado el momento de darse el sí quiero. Pero Ruth tiene un sueño muy realista en el que alguien atentaba contra ellos el día de la boda. Así que Norma le pide a Juan en el último momento cambiar de iglesia para la ceremonia.

Así terminan llegando a una preciosa ermita, Norma, por supuesto, acompañada del abuelo Martín, que une la mano de su nieta con la de Juan.

La emoción es tan real que algunos no pueden contener las lágrimas, incluido el propio Juan. Mientras que Norma está bellísima.

La que no acude al matrimonio es Gabriela, a pesar de que estaba invitada. Pero en su lugar se pasa el rato en la hacienda, sola y llorando mientras acaricia los juguetes de Juan David.

¿Podrán tener por fin la boda de cuento de hadas que Juan Norma soñaron y merecen?

La hermana Elizondo no cabe en sí de alegría al ver a su abuelo en una posición tan importante en su boda.

