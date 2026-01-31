Gabriela ya no puede más: la convivencia con Escandón se vuelve insoportable

Fernando ha acogido con los brazos abiertos a Dínora en la hacienda Elizondo y no se molesta en disimular que pasa las noches en su habitación. Gabriela ya no puede más y decide tomar cartas en el asunto: está dispuesta a instalarse en el cuarto de una de sus hijas con tal de no dormir a su lado.

La reacción de Escandón es inmediata y llena de ira. "Nadie te está exigiendo que abandones este cuarto", le espeta. "No quiero que me toques. No quiero compartir el mismo espacio contigo", responde ella con firmeza.

En el fondo, a Fernando no le importa lo que su mujer sienta por él. Nunca la quiso y solo se casó con ella por su dinero. Su única preocupación es mantenerla bajo control para evitar que lo deje en la calle. Renunciar a la buena vida y a los lujos no entra, bajo ningún concepto, en sus planes.