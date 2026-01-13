Pasión de Gavilanes

Gabriela y Fernando discuten: no quiere que meta a sus amigos en la hacienda

Él hace cada vez más lo que quiere y las hermanas se preocupan porque la hacienda Elizondo está bajando de categoría.

Pasión de gavilanes

Nova
Gabriela y Fernando acuden a un club de noche donde se encuentran a Jimena con Óscar. Pero no es la única compañía desagradable que Gabriela tiene.

Además de con Rosario y Armando, Fernando se pasa la noche con sus amigos, bebiendo y fumando y apostando dinero, lo que preocupa mucho a la señora Elizondo, que le prohíbe llevar a sus invitados a casa.

Fernando y ella se enzarzan en una terrible discusión y Carmela le convence de que ella piensa así por culpa de la opinión de sus hijas. Así que lo piensan es conseguir que Norma y Sara también se vayan de casa, como ha hecho Jimena.

