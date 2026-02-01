Pasión de Gavilanes

Fernando atraviesa una grave crisis económica y pide a Gabriela que salde sus deudas

Encerrada junto a su padre en la hacienda Elizondo, Gabriela empieza a sospechar que su marido le oculta algo muy grave cuando le pide que retire dinero del banco para saldar sus deudas.

Gabriela y su padre Martín viven una auténtica pesadilla en la hacienda Elizondo. Fernando y Dínora los mantienen encerrados y no les permiten salir de casa. La madre de Norma suplica a su marido que deje marchar al padre de Gabriela, pero Escandón se niega en rotundo… y Dínora, la hija de Zacarías, aún menos.

Gabriela está muy preocupada: sabe que su esposo le oculta algo. Desde hace días ve llegar grandes camiones a la hacienda y teme que Fernando haya vendido sus caballos y despedido a sus vaqueros.

Escandón le pide que lo acompañe al banco para abrir una cuenta a su nombre y retirar dinero con el que saldar unas deudas pendientes. Pero Gabriela se opone con firmeza.

—No voy a permitir que me manipules más —le grita.

Ante su negativa, Dínora sugiere a Fernando que le haga firmar un poder para poder ir al banco sin ella. Gabriela intenta llegar a un acuerdo con su marido, pero pone una condición clara: dejar marchar a su padre. La respuesta de Dínora es tajante: Martín seguirá en la hacienda.

La presión acaba siendo demasiado fuerte y Gabriela se desploma, desmayándose ante la cruel situación.

