Pasión de Gavilanes

Dínora planea atentar en la boda de Juan y Norma

Rosario y Armando están preocupados por lo que pueda hacer la mujer.

Pasión de gavilanes - Dínora planea atentar en la boda de Juan y Norma

Dínora está investigando todo lo que puede sobre la próxima boda de Juan y Norma, y para eso está utilizando a su prima Belinda, que le proporciona toda la información que sabe.

Además, Rosario va a visitarla y también le ofrece su ayuda pero lo que más le interesa es que no la descubran, porque si eso ocurre podría afectar a Armando. Pero ella confirma que no se preocupe, que maneja la situación y no dejará que la gente sepa que Armando le ayudó.

Dínora por su parte le acusa de que ella no es capaz de luchar lo suficiente por aquello que quiere. Pero Dínora está dispuesta a todo por estar con el hombre con el que está obsesionada que es Juan.

¡Hasta tiene cargada la escopeta ya!

Sin embargo, entre ellos no tienen las cosas tan claras. Piensan que en cualquier descuido pueden pillarla, pero ella está muy decidida. Todo lo que quiere es impedir el matrimonio y eliminar a los novios. Hasta el mismo Armando piensa que es una estupidez. Y Rosario piensa que la culpa la tiene él que le ha dado refugio. ¿Cómo van a sacarla ahora de su casa?

