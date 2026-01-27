Dínora y Fernando amenazan a Gabriela en su propia casa

Gabriela no se dio cuenta del error que cometió denunciando a Dínora, porque ella se enteró de que iban a arrestarla y escapó. Para ir a parar a la hacienda Elizondo y enfrentarse a Gabriela.

Pero no solo ella. Fernando, al que su mujer quería echar de casa, vuelve ahora más fuerte que nunca, amparado por Malcolm y Carmela pretende hacerse el dueño y señor de la hacienda.

Gabriela se ha metido en un buen lío ella sola y lo que es peor, está poniendo en peligro la vida de Sarita y el abuelo Martín, que también viven en esa casa-