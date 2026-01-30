Series

Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder

Nova (1,9%) cadena femenina líder, además de la temática más vista en diferido y con las series más vistas: 'Cuando me enamoro', 'Leyla', 'El amor invencible

Nova (1,9%) arranca el año como lo terminó, siendo nuevamente la cadena femenina líder, a una ventaja de +0,7 puntos sobre su inmediata competidora. También es este mes la temática más vista en el consumo en diferido y lidera su franja más específica de novelas (L-V 15:00-22:45) con un 2,7% de cuota.

Vuelve a conseguir las series más vistas de las temáticas con Cuando me enamoro (2,6% y 297.000), el estreno de Leyla (2,1% y 282.000) y El amor invencible (2,5% y 276.000), todas líderes.

También lideran entre esta oferta Emanet (2,8% y 264.000), Sortilegio (3,3% y 269.000) y Cuando seas mía (2,9% y 246.000), y superan a su directa competidora Amor sin límite (2% y 244.000), Hermanos (1,7% y 134.000) y Pasión de gavilanes el fin de semana (2% y 213.000), donde este mes llega también el estreno de Velvet, el nuevo imperio (1,1% y 105.000).

