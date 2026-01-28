La tragedia marca el destino de Leyla: una infancia robada y un futuro incierto

Leyla es una joven dulce y honesta cuya infancia queda marcada por la tragedia tras la muerte de su madre. Su padre, Hilmi, incapaz de afrontar la soledad, decide rehacer su vida junto a Nur, una mujer manipuladora que pronto convierte el hogar familiar en un infierno.

Poco a poco, Nur se gana la confianza de Hilmi hasta conseguir que venda la casa familiar con la intención de quedarse con el dinero junto a Mali. Sin embargo, Leyla escucha por casualidad la conversación de su madrastra con su amante que revela sus verdaderas intenciones.

La pequeña intenta advertir a su padre del maquiavélico plan de Nur. Desesperada, le confiesa entre lágrimas que su esposa planea robarle todo, pero Hilmi, cegado por el amor, no cree a su hija.

Aun así, decide sustituir el dinero de la venta por papel higiénico y lo esconde en el depósito de agua. El engaño no tarda en salir a la luz y Nur queda al descubierto.

El enfrentamiento entre ambos termina de la peor manera posible: Nur golpea brutalmente a Hilmi con una piedra, dejándolo malherido. Instantes después, es atropellado por Tufan, un exfutbolista de éxito, que huye del lugar sin auxiliarle, provocando la muerte del padre de Leyla.

Lejos de mostrar compasión, Nur decide deshacerse de la niña y la abandona en un vertedero, el mismo lugar miserable en el que ella creció. Allí, Leyla conoce a Cino, un joven noble que se convierte en su protector y su único apoyo.