A Nur le llegan rumores de que Leyla sigue viva y Ela descubre el secreto sobre el origen de Civan

Ela visita a Güzide, la mujer que veló por ella cuando era una niña y vivía en el vertedero. Su protectora le revela que Civan es hijo de Nur y de Mali, aunque el joven cree que la malvada mujer y Tufan son sus padres adoptivos.

La hija de Hilmi se queda de piedra al conocer la verdad y no entiende cómo han podido engañar a Civan durante tantos años. Su sed de venganza aumenta tras descubrir la verdadera identidad de los padres del que fuera su mejor amigo en el vertedero, pero Güzide le pide prudencia. Si Nur llegara a enterarse de que sigue con vida, su seguridad correría un grave peligro. "Antes era pobre, pero ahora es rica y poderosa y, si te descubre, te hará la vida imposible", le advierte.

La joven está convencida de que, si Civan supiera toda la verdad, se posicionaría de su lado. Sin embargo, Güzide tiene serias dudas y le pide que se contenga.

Por su parte, Neco sospecha de que Leyla sigue viva y acude a la mansión de Nur para contárselo. La mujer de Tufan no le cree, pero él le asegura que dice la verdad y exige una cuantiosa suma de dinero a cambio de revelar más información.

Decidida a salir de dudas, Nur va a hablar con Güzide. La mujer que cuidó de Leyla le asegura que Neco ha perdido el juicio y que no debe creer ni una palabra de lo que diga. Sin embargo, Nur solo quiere una respuesta: saber si Leyla sigue viva. ¿Le revelará finalmente la verdad?