Leyla

Nur inaugura su negocio sin imaginar que su inversor le hará la vida imposible al conocer su secreto mejor guardado

Nur celebra la apertura de su empresa de cosmética junto a Melih, el empresario que financia su proyecto. Pero él descubre, gracias a Ela, su secreto mejor guardado, dejando a Nur a su merced.

Nur quiere lanzar su propio negocio de cosmética, pero Tufan se niega a financiarlo. Decidida a seguir adelante, organiza una comida con Melih Ersoy, el padre de Ceren, para proponerle que sea el socio mayoritario de su empresa.

En un principio, el empresario rechaza el plan de negocio, pero acaba cediendo porque Nur posee dos imágenes comprometedorassuyas con Tuana, la organizadora de bodas que se encarga del enlace entre Ceren y Civan.

El peligroso juego de Nur

Por fin llega el día soñado para Nur: la inauguración de su negocio. Para celebrarlo, organiza una gran fiesta. Sin embargo, Ela también tiene preparada una sorpresa para la mujer que le destrozó la vida en su infancia. Tras descubrir que Nur posee fotos comprometidas de Melih, quien financiará el proyecto, traza un plan que ejecuta al detalle: mientras reparte aperitivos entre los invitados, introduce discretamente en el bolsillo del pantalón del empresario una nota en la que revela que Nur y Mali no son primos.

Más tarde, durante su discurso, Nur dedica unas palabras de agradecimiento a Melih y le pregunta públicamente si está preparado para expandir el negocio con cien tiendas en todo el país. Él responde que ni hablar. La tensión estalla cuando Nur le amenaza con revelar a su esposa su relación con Tuana, y él contraataca mencionando a Mali.

El peligroso juego de Nur

Tras el incómodo momento, Melih conduce a Nur a un lugar apartado y le promete que, por ahora, no contará a Tufan su relación con Mali y que la ayudará a abrir tres tiendas en Estambul. Pero impone una dura condición: se quedará con el 80 % de los beneficios. Nur queda muy preocupada, consciente de que podría arruinarse.

El empresario va aún más lejos y le pide a su futura consuegra que hable con Civan para que trate bien a Ceren, ya que ha notado a su hija triste en los últimos días. Lo que Nur ignora es que su primogénito ya no quiere seguir adelante con la boda. Ahora, la mujer de Tufan está trapada entre la espada y la pared.

Civan y Ela cruzan la línea: el joven se deja llevar por sus sentimientos y pone en peligro su boda con Ceren

Civan y Ela cruzan la línea: el joven se deja llevar por lo que siente por la chef antes de romper con Ceren

Gael está enamorado de Leona y ella va a aprovechar esa baza para que caiga a sus pies

Bárbara sospecha que su novio la engaña
Bárbara sospecha que Enrique tiene otra aventura

Así se celebra San Valentín en Nova: historias de amor que nos enamoran
Secretos de familia - Yekta muestra a Ceylin que Çinar mató a su padre
Yekta muestra a Ceylin que Çinar mató a su padre

Su gran enemigo le ha contado toda la verdad

Ela revive su pasado en Bursa y una vecina la reconoce como Leyla, pero todo queda en una confusión
Ela revive su pasado en Bursa y una vecina cree que es Leyla, pero todo queda en una confusión

La chef regresa a la casa donde creció junto a su padre y no puede contener la emoción al recordar su infancia. Sin embargo, la tensión aumenta cuando una vecina la llama por su verdadero nombre y está a punto de descubrirla.

Columba recibe los papeles del divorcio y Gael comunica a sus hijos su decisión de separarse

Velvet el nuevo imperio - Valeria descubre a Ana y Alberto a punto de besarse

Juan Pablo Shuk: “Pasión de Gavilanes me ha dado todo a nivel profesional y personal”

