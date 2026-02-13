Nur inaugura su negocio sin imaginar que su inversor le hará la vida imposible al conocer su secreto mejor guardado

Nur quiere lanzar su propio negocio de cosmética, pero Tufan se niega a financiarlo. Decidida a seguir adelante, organiza una comida con Melih Ersoy, el padre de Ceren, para proponerle que sea el socio mayoritario de su empresa.

En un principio, el empresario rechaza el plan de negocio, pero acaba cediendo porque Nur posee dos imágenes comprometedorassuyas con Tuana, la organizadora de bodas que se encarga del enlace entre Ceren y Civan.

Por fin llega el día soñado para Nur: la inauguración de su negocio. Para celebrarlo, organiza una gran fiesta. Sin embargo, Ela también tiene preparada una sorpresa para la mujer que le destrozó la vida en su infancia. Tras descubrir que Nur posee fotos comprometidas de Melih, quien financiará el proyecto, traza un plan que ejecuta al detalle: mientras reparte aperitivos entre los invitados, introduce discretamente en el bolsillo del pantalón del empresario una nota en la que revela que Nur y Mali no son primos.

Más tarde, durante su discurso, Nur dedica unas palabras de agradecimiento a Melih y le pregunta públicamente si está preparado para expandir el negocio con cien tiendas en todo el país. Él responde que ni hablar. La tensión estalla cuando Nur le amenaza con revelar a su esposa su relación con Tuana, y él contraataca mencionando a Mali.

Tras el incómodo momento, Melih conduce a Nur a un lugar apartado y le promete que, por ahora, no contará a Tufan su relación con Mali y que la ayudará a abrir tres tiendas en Estambul. Pero impone una dura condición: se quedará con el 80 % de los beneficios. Nur queda muy preocupada, consciente de que podría arruinarse.

El empresario va aún más lejos y le pide a su futura consuegra que hable con Civan para que trate bien a Ceren, ya que ha notado a su hija triste en los últimos días. Lo que Nur ignora es que su primogénito ya no quiere seguir adelante con la boda. Ahora, la mujer de Tufan está trapada entre la espada y la pared.