Nur descubre que Leyla sigue viva al desenterrar su tumba y empieza a sospechar de Ela

Nur desentierra la tumba de Leyla para comprobar si está realmente muerta. El hallazgo no solo confirma sus peores sospechas, sino que pone a Ela en el punto de mira.

Neco telefonea a Nur para advertirle de que Leyla se encuentra en el vertedero con Güzide. Alarmada, la mujer de Tufan decide presentarse en casa de la que cuidó de la joven para comprobar si lo que le han contado es cierto.

Cuando llega al lugar acompañada de Mali, se encuentra con Güzide en el cementerio, supuestamente ante la tumba de la hija de Hilmi. Decepcionada, Nur no se contiene: "¿Te alivia saber que Leyla está muerta?". Sin esperar respuesta, añade con desprecio: "Me das pena. Al menos respeta su muerte".

Nur se marcha convencida de que ha cerrado el capítulo, y Güzide cree que ha logrado engañarla. Pero nada más lejos de la realidad. La mujer de Tufan regresa al cementerio de noche, dispuesta a desenterrar el cadáver y comprobar con sus propios ojos si Leyla está realmente muerta.

Es Mali quien lo descubre… y ambos se quedan de piedra: no hay ningún ataúd. Todo apunta a que Leyla sigue viva.

¿Sospecha Nur que Ela podría ser Leyla?

Más tarde, Nur vuelve a la mansión y espera en la habitación de Ela hasta que la joven termina de recoger la cocina. Al verla allí, la chef se queda en shock y le pregunta qué hace en su cuarto. Nur quiere respuestas y va directa al grano: "¿Qué haces en esta casa?". ¿Sospecha Nur que Ela podría ser Leyla? ¿Está a punto de descubrir toda la verdad?

