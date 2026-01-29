Leyla

Leyla vive un infierno en el vertedero y Cino se convierte en su único apoyo

Leyla vive su peor pesadilla en el vertedero. Solo Cino, un joven se convierte en su único apoyo mientras ella sueña con volver a casa y vengarse de Nur, quien le arrebató todo.

Leyla vive un auténtico calvario en el vertedero. Desde que Nur la abandonó allí, su situación no ha hecho más que empeorar. Por su rebeldía, acaba encerrada en una jaula. Cino es el único joven que la cuida y protege: se acerca a escondidas para llevarle algo de cena y un muñeco de trapo. Ella le pregunta por qué vive allí. Él no lo sabe. Le explica que lleva en el vertedero desde que era muy pequeño y que no recuerda si tiene padres.

Leyla le confiesa que los suyos han muerto y culpa a Nur de la muerte de su padre. "Nunca olvidaré lo que ha hecho", le espeta a su nuevo amigo.

Cino se convierte en el máximo apoyo de Leyla

La hija de Hilmi pasa la noche encerrada hasta que Neco, el hombre que dirige el vertedero, decide liberarla. Sin embargo, al ver el muñeco de trapo en el suelo, entra en cólera y exige saber quién se lo ha dado. Leyla guarda silencio. Finalmente, Cino da un paso al frente y confiesa que ha sido él.

El joven logra escapar de la ira de Neco gracias a Güzide, una mujer que vive allí y vela por la seguridad de los niños.

Neco no tiene compasión con Leyla

Desesperada, Leyla quiere huir del vertedero a toda costa. Cino va tras ella para evitar que se meta en más problemas. El sueño de la pequeña es volver a casa y vengarse de Nur, la mujer que ha arruinado su vida.

Leyla no quiere que Cino corra peligro y le pide que regrese a su campamento con el resto de los niños. Pero él, que ya le ha cogido cariño, se lo deja claro: "Yo siempre estaré contigo", le promete con ternura.

