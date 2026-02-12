Leyla

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Ela revive su pasado en Bursa y una vecina cree que es Leyla, pero todo queda en una confusión

La chef regresa a la casa donde creció junto a su padre y no puede contener la emoción al recordar su infancia. Sin embargo, la tensión aumenta cuando una vecina la llama por su verdadero nombre y está a punto de descubrirla.

Ela revive su pasado en Bursa y una vecina la reconoce como Leyla, pero todo queda en una confusión

Publicidad

Nova
Publicado:

Ela y Civan viajan a Bursa en busca de la supuesta Leyla y la chef lo conduce hasta la casa donde pasó su infancia junto a su padre, Hilmi. Nada más cruzar la puerta, los recuerdos la golpean con fuerza. Son demasiados momentos felices acumulados entre esas paredes.

Civan encuentra una fotografía de Leyla cuando era niña y no duda en cogerla. Ela no puede contener las lágrimas.

Ela no puede evitar emocionarse al volver a su casa

Recorren cada estancia y todas despiertan emociones. En la cocina, revive cómo su padre le enseñaba a hacer pasta; en el jardín, recuerda las horas observando las plantas, especialmente aquella que sembró con su madre. Intenta disimular para que Civan no sospeche, pero la emoción la supera.

Los recuerdos de Ela con su padre Hilmi

Mientras tanto, Civan se muestra abatido por no encontrar a Leyla. "Aquí solo hay vacío, no queda nada", admite. Confiesa que deseaba verla para asegurarse de que estaba bien y decirle que nunca la olvidó. Ela, con el corazón encogido, le anima asegurándole que quizá algún día sea ella quien lo busque. "Sería feliz si eso pasara", responde él.

Civan se muestra abatido por no encontrar a Leyla

Cuando abandonan la casa, una vecina se acerca y saluda a Ela llamándola Leyla. Ella lo niega, pero la mujer insiste: pasó años buscándola tras su desaparición y menciona incluso la relación de Nur con otro hombre que no era Hilmi, aunque no logra recordar su nombre. La escena queda en un incómodo malentendido… o quizá no tanto.

Nova» Series» Leyla» Mejores momentos

Publicidad

Series

Ela revive su pasado en Bursa y una vecina la reconoce como Leyla, pero todo queda en una confusión

Ela revive su pasado en Bursa y una vecina cree que es Leyla, pero todo queda en una confusión

Columba recibe los papeles del divorcio y Gael comunica a sus hijos su decisión de separarse

Columba recibe los papeles del divorcio y Gael comunica a sus hijos su decisión de separarse

Velvet el nuevo imperio - Valeria descubre a Ana y Alberto a punto de besarse

Valeria descubre a Ana y Alberto a punto de besarse

Juan Pablo Shuk: “Pasión de Gavilanes me ha dado todo a nivel profesional y personal”
20º aniversario

Juan Pablo Shuk: “Pasión de Gavilanes me ha dado todo a nivel profesional y personal”

Pasión de gavilanes - Dínora rechaza la oferta de Klauss para vender la hacienda
Momento destacado

Dínora rechaza la oferta de Klauss para vender la hacienda

Secretos de familia - Ilgaz descubre que Çinar mató a Zafer y que Metin lo ocultó
Momento destacado

Ilgaz descubre que Çinar mató a Zafer y que Metin lo ocultó

¿Cómo enfrentará ahora a la mujer que ama después de saber quién mató a su padre?

Civan está dipuesto a dar con el paradero de Leyla y romper su relación con Ceren
Momento destacado

Civan está dipuesto a dar con el paradero de Leyla y romper su relación con Ceren

El hijo de Tufan localiza la supuesta dirección de Leyla, pero cuando llega allí para verla ya es demasiado tarde: se ha marchado muy lejos. Con Leyla viva, Civan tiene claro que ya no quiere seguir con su novia Ceren.

Nur presume ante Ela de haber matado a su primer marido por desobedecerla sin imaginar que quien la escucha es su hija

Nur presume ante Ela de haber matado a su primer marido por desobedecerla sin imaginar que quien la escucha es su hija

Gael le confiesa a Leona que está enamorado de ella y le pide el divorcio a Columba

Gael le confiesa a Leona que está enamorado de ella y le pide el divorcio a Columba

Max pide a Blanca que se case con él

Max pide a Blanca que se case con él

Publicidad