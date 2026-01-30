Leyla

Ela recibe una propuesta de trabajo tan inesperada como tentadora por parte de Nur, justo cuando empieza a sentir una conexión especial con Civan.

Nova
Nur quiere ofrecerle a Ela un puesto de trabajo. La joven cree que ha sido despedida del restaurante donde trabajaba como chef y, cuando la mujer de Tufan le propone trabajar como cocinera en su casa, se queda en shock. Ela sueña con abrir su propio restaurante en un futuro próximo y, al notar sus dudas, Nur decide hacerle una oferta irresistible: si se queda en la mansión dos años, contará con todo su apoyo cuando quiera montar su propio negocio.

Ela le pregunta abiertamente por qué ha pensado en ella para ese trabajo y Nur le responde que es por su valentía y su coraje. "Me recuerdas a alguien del pasado… a mí misma", le confiesa.

La hija de Hilmi le pide unos días para pensarlo y, al salir de la mansión, se encuentra con Mali, el hombre que la abandonó cuando era solo una niña en el vertedero. Demasiadas emociones se le vienen encima y Ela se marcha llorando.

Ela quiere saber qué siente Civan por Ceren

De camino a casa se cruza con Civan y le pide si puede llevarla en su coche. Él acepta y, sin rodeos, Ela le pregunta si ha pensado en casarse con su novia, Ceren. Civan le responde que le encantaría dar ese paso, pero que no sabe qué le deparará el futuro. Algo en Ela despierta la curiosiad de Civan y lo empuja a conocerla mejor.

Ela recibe una tentadora propuesta de trabajo de Nur y comienza a estrechar lazos con Civan

