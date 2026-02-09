Leyla

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Civan no puede olvidar a Leyla y la idea de su boda con Ceren comienza a agobiarlo

El compromiso con Ceren no trae la tranquilidad que Civan esperaba: el recuerdo de Leyla sigue muy presente y la boda comienza a pesarle demasiado.

Civan no puede olvidar a Leyla y la idea de su boda con Ceren comienza a agobiarlo

Publicidad

Nova
Publicado:

Civan se va a desayunar con su novia, Ceren, a una cafetería que acaban de abrir y allí se encuentran con una organizadora de bodas conocida por la familia de la joven. "Hacéis una pareja increíble, pero no podéis dormiros en los laureles con los preparativos de la boda", les comenta. La hija de Arzu está pletórica de felicidad con su compromiso con el hijo de Nur, pero él no tanto.

Los sentimientos de Civan hacia Ela se han intensificado y el beso que compartieron ha marcado un antes y un después en su relación con su prometida. Además, el joven no puede quitarse de la cabeza a Leyla. Aunque Ceren no quiere presionarlo y le pide disculpas por si la amiga de su madre ha sido demasiado directa con los preparativos de la boda, las recomendaciones de empezar ya con los detalles acaban agobiando al supuesto hijo de Tufan.

Civan no quiere oír hablar de boda

Confundido, Civan se sincera con un amigo. Para él, Ceren es una chica increíble, amable y guapa, pero no puede dejar de pensar en su amor de la infancia, Leyla. "Pienso en esa época: cuando Leyla llegó al vertedero, todo fue diferente. Todo cobró color", le confiesa el hijo de Nur. Su colega le aconseja que la olvide, pero él sabe que no es tan sencillo.

Mientras Civan conversa con su amigo, Ipek dibuja a Cino y a Leyla y le entrega su dibujo. El joven se lo enseña a Ela, que no puede evitar emocionarse. Entonces le revela que va a dejar la pintura junto a la tumba de su íntima amiga, un gesto que conmueve profundamente a la chef.

El dibujo de Cino y Leyla
Nova» Series» Leyla» Mejores momentos

Publicidad

Series

Civan no puede olvidar a Leyla y la idea de su boda con Ceren comienza a agobiarlo

Civan no puede olvidar a Leyla y la idea de su boda con Ceren comienza a agobiarlo

Civan descubre que la tumba de Leyla está vacía y exige respuestas a Güzide

Civan descubre que la tumba de Leyla está vacía y exige respuestas a Güzide

Leona ya no quiere seguir ocultándole la verdad a Benjamín y habla con Jacinta para advertirla

Leona ya no quiere seguir ocultándole la verdad a Benjamín y habla con Jacinta para advertirla

Velvet el nuevo imperio - Cristina se queda tranquila al ver que Ana tiene novio
Momento destacado

Cristina se queda tranquila al ver que Ana tiene novio

Secretos de familia - Ceylin descubre que el cadáver encontrado es de su padre
Momento destacado

Ceylin descubre que el cadáver encontrado es de su padre

La tragedia golpea a Ruth: Raquel y Calixto pierden la vida al huir de los hombres de Escandón
Momento destacado

La tragedia golpea a Ruth: Raquel y Calixto pierden la vida al huir de los hombres de Escandón

El mundo de Ruth se desmorona tras perder a Raquel y Calixto en un trágio accidente de tráfico mientras intentaban huir de los hombres de Escandón.

Raquel descubre que Gabriela está retenida contra su voluntad en su propia casa
Momento destacado

Raquel descubre que Gabriela está retenida contra su voluntad en su propia casa

Durante su visita a la hacienda Elizondo, Raquel descubre la aterradora realidad que vive Gabriela en su propia casa y decide huir de allí para dar aviso a la policía.

Martín finge tomarse las pastillas para evitar que Bustillo acabe con su vida

Martín finge tomarse las pastillas para evitar que Bustillo acabe con su vida

Velvet el nuevo imperio - Gloria descubre que Isabel trabaja en Velvet

Gloria descubre que Isabel trabaja en Velvet

Velvet el nuevo imperio - Ana va a trabajar con Carlos y con Alberto

Ana va a trabajar con Carlos y con Alberto

Publicidad