Civan no puede olvidar a Leyla y la idea de su boda con Ceren comienza a agobiarlo

Civan se va a desayunar con su novia, Ceren, a una cafetería que acaban de abrir y allí se encuentran con una organizadora de bodas conocida por la familia de la joven. "Hacéis una pareja increíble, pero no podéis dormiros en los laureles con los preparativos de la boda", les comenta. La hija de Arzu está pletórica de felicidad con su compromiso con el hijo de Nur, pero él no tanto.

Los sentimientos de Civan hacia Ela se han intensificado y el beso que compartieron ha marcado un antes y un después en su relación con su prometida. Además, el joven no puede quitarse de la cabeza a Leyla. Aunque Ceren no quiere presionarlo y le pide disculpas por si la amiga de su madre ha sido demasiado directa con los preparativos de la boda, las recomendaciones de empezar ya con los detalles acaban agobiando al supuesto hijo de Tufan.

Confundido, Civan se sincera con un amigo. Para él, Ceren es una chica increíble, amable y guapa, pero no puede dejar de pensar en su amor de la infancia, Leyla. "Pienso en esa época: cuando Leyla llegó al vertedero, todo fue diferente. Todo cobró color", le confiesa el hijo de Nur. Su colega le aconseja que la olvide, pero él sabe que no es tan sencillo.

Mientras Civan conversa con su amigo, Ipek dibuja a Cino y a Leyla y le entrega su dibujo. El joven se lo enseña a Ela, que no puede evitar emocionarse. Entonces le revela que va a dejar la pintura junto a la tumba de su íntima amiga, un gesto que conmueve profundamente a la chef.