Leyla

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Civan descubre que la tumba de Leyla está vacía y exige respuestas a Güzide

El hallazgo de la tumba abierta de Leyla pone en jaque la versión oficial sobre su muerte y lleva a Civan a pedir explicaciones a Güzide. ¿Descubrirá la verdad?

Civan descubre que la tumba de Leyla está vacía y exige respuestas a Güzide

Publicidad

Nova
Publicado:

Civan lleva al cementerio el dibujo que Ipek ha hecho de Leyla junto a Cino con la intención de dejarlo sobre su tumba. Sin embargo, al llegar allí se lleva una desagradable sorpresa: la sepultura está abierta y alguien ha cavado un agujero con una pala. Desconcertado, el hijo de Nur avisa al personal de seguridad para que le aclare lo ocurrido.

Tras revisar los archivos del cementerio, descubren que no hay nadie registrado en esa tumba. La revelación deja a Civan completamente descolocado y decidido a obtener respuestas.

Civan quiere respuestas sobre Leyla

Necesitado de explicaciones, el joven va en busca de Güzide, la mujer que hace 20 años le aseguró que la pequeña Leyla había muerto ahogada tras volcar la lancha en la que viajaba con otros refugiados. Sin pensárselo dos veces, Civan se acerca al vertedero y le muestra el dibujo que Ipek ha hecho de Cino y Leyla.

Le explica que llevó la pintura al cementerio para dejarla en la tumba de Leyla y que, al llegar allí, descubrió que la sepultura estaba abierta y que no había ningún cuerpo enterrado. Civan exige saber la verdad, pero Güzide se queda paralizada y no es capaz de responder. ¿Le confesará finalmente la verdad sobre el destino de Leyla?

Nova» Series» Leyla» Mejores momentos

Publicidad

Series

Civan no puede olvidar a Leyla y la idea de su boda con Ceren comienza a agobiarlo

Civan no puede olvidar a Leyla y la idea de su boda con Ceren comienza a agobiarlo

Civan descubre que la tumba de Leyla está vacía y exige respuestas a Güzide

Civan descubre que la tumba de Leyla está vacía y exige respuestas a Güzide

Leona ya no quiere seguir ocultándole la verdad a Benjamín y habla con Jacinta para advertirla

Leona ya no quiere seguir ocultándole la verdad a Benjamín y habla con Jacinta para advertirla

Velvet el nuevo imperio - Cristina se queda tranquila al ver que Ana tiene novio
Momento destacado

Cristina se queda tranquila al ver que Ana tiene novio

Secretos de familia - Ceylin descubre que el cadáver encontrado es de su padre
Momento destacado

Ceylin descubre que el cadáver encontrado es de su padre

La tragedia golpea a Ruth: Raquel y Calixto pierden la vida al huir de los hombres de Escandón
Momento destacado

La tragedia golpea a Ruth: Raquel y Calixto pierden la vida al huir de los hombres de Escandón

El mundo de Ruth se desmorona tras perder a Raquel y Calixto en un trágio accidente de tráfico mientras intentaban huir de los hombres de Escandón.

Raquel descubre que Gabriela está retenida contra su voluntad en su propia casa
Momento destacado

Raquel descubre que Gabriela está retenida contra su voluntad en su propia casa

Durante su visita a la hacienda Elizondo, Raquel descubre la aterradora realidad que vive Gabriela en su propia casa y decide huir de allí para dar aviso a la policía.

Martín finge tomarse las pastillas para evitar que Bustillo acabe con su vida

Martín finge tomarse las pastillas para evitar que Bustillo acabe con su vida

Velvet el nuevo imperio - Gloria descubre que Isabel trabaja en Velvet

Gloria descubre que Isabel trabaja en Velvet

Velvet el nuevo imperio - Ana va a trabajar con Carlos y con Alberto

Ana va a trabajar con Carlos y con Alberto

Publicidad