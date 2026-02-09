Civan descubre que la tumba de Leyla está vacía y exige respuestas a Güzide

Civan lleva al cementerio el dibujo que Ipek ha hecho de Leyla junto a Cino con la intención de dejarlo sobre su tumba. Sin embargo, al llegar allí se lleva una desagradable sorpresa: la sepultura está abierta y alguien ha cavado un agujero con una pala. Desconcertado, el hijo de Nur avisa al personal de seguridad para que le aclare lo ocurrido.

Tras revisar los archivos del cementerio, descubren que no hay nadie registrado en esa tumba. La revelación deja a Civan completamente descolocado y decidido a obtener respuestas.

Necesitado de explicaciones, el joven va en busca de Güzide, la mujer que hace 20 años le aseguró que la pequeña Leyla había muerto ahogada tras volcar la lancha en la que viajaba con otros refugiados. Sin pensárselo dos veces, Civan se acerca al vertedero y le muestra el dibujo que Ipek ha hecho de Cino y Leyla.

Le explica que llevó la pintura al cementerio para dejarla en la tumba de Leyla y que, al llegar allí, descubrió que la sepultura estaba abierta y que no había ningún cuerpo enterrado. Civan exige saber la verdad, pero Güzide se queda paralizada y no es capaz de responder. ¿Le confesará finalmente la verdad sobre el destino de Leyla?