Civan confunde a su novia Ceren con Leyla y reabre viejas heridas del pasado

Civan visita a un antiguo amigo que conoció en el vertedero y le habla de Ela. Le confiesa que la chef le recuerda mucho a Leyla. Su amigo le pregunta por los sentimientos que tiene hacia ella, pero Iván reconoce que está hecho un mar de dudas.

El joven no quiere herir a su novia, Ceren, y su colega le tranquiliza. Está convencido de que Iván no siente nada por Ela, sino que simplemente le ha removido recuerdos del pasado al recordarle a Leyla.

Al caer la noche, Civan recibe en casa de sus padres a la familia de su novia para cenar y hablar de la boda. Ela escucha la conversación escondida tras una columna hasta que Nur la llama para que sirva la cena.

La chef regresa a la cocina y Ceren se levanta para ir al baño. En ese momento, suena el teléfono de la joven y Civan se dirige a ella llamándola Leyla. Ela y Ceren se giran sorprendidas al escuchar ese nombre.

El hijo de Nur se disculpa de inmediato con su prometida, consciente de que Leyla fue el gran amor de su infancia y que, según todos creen, está muerta. Le explica que ha pronunciado su nombre sin darse cuenta porque ha pasado el día hablando del pasado con un amigo.

Ceren aparenta no haberse molestado, pero le pide a su novio que la quiera tanto como quiso a Leyla. Ela escucha la conversación y se marcha de allí con los ojos llenos de lágrimas.

Nadie imagina que Ela es, en realidad, Leyla, y que ha regresado a la vida de Nur y Mali dispuesta a vengarse de ellos.