Una serie de gran éxito internacional
Leyla llega muy pronto a Nova: una historia de venganza, amor y segundas oportunidades
Nova estrena muy pronto Leyla, una intensa serie marcada por la traición, la ambición y el deseo de justicia. Una joven que lo pierde todo regresa años después dispuesta a enfrentarse a su pasado… y a la mujer que destruyó su vida.
Muy pronto, Nova incorpora a su parrilla Leyla, un drama apasionante que combina venganza, romance y secretos familiares. La historia arranca con Leyla, una joven dulce y honesta que pierde a su madre siendo apenas una niña. Su vida da un giro devastador cuando su padre se casa con Nur, una mujer ambiciosa y manipuladora que no tarda en arrebatarle todo.
Tras la muerte de su padre, Leyla es abandonada en un vertedero, el mismo lugar donde Nur creció en condiciones inhumanas. Allí, la joven conoce a Cino, quien se convierte en su único apoyo y en el gran amor de su vida. Años después, Leyla logra rehacer su vida, adopta una nueva identidad y regresa convertida en una mujer fuerte y decidida, con un único objetivo: vengarse de Nur y hacer que pague por todo el daño causado.
Nur, por su parte, es la gran villana de la historia. Su ambición no tiene límites y construye un imperio basado en mentiras, engaños y traiciones. Convencida de que Leyla ha muerto, vive tranquila en el mundo que ha creado, sin imaginar que el pasado está a punto de alcanzarla.
No te pierdas Leyla, una historia intensa y adictiva que llegará a Nova y que ha sido todo un éxito internacional protagonizada por Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri (Madre), Yiğit Kirazci (La ley del amor, Guerra de rosas) y Halil Ibrahim Ceyhan (Emanet).
