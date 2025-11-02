Hermanos

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Lydia cambia de estrategia para acercarse de nuevo a Ömer y finge estar enamorada de Sarp

Lydia cambia de táctica para volver a acercarse a Ömer y, fingiendo estar enamorada de Sarp.

Lydia cambia de estrategia para acercarse de nuevo a Ömer y finge estar enamorada de Sarp

Publicidad

Nova
Publicado:

Lydia lo tiene muy claro: cuando se propone algo, va a por ello. Y aunque todo indique que Süsen ha ganado la batalla por el corazón de Ömer, la hija de Yaman no está dispuesta a rendirse tan fácilmente.

Su último movimiento ha sido acercarse a Asiye con la excusa de pedirle clases particulares. Al principio, la joven Eren duda, consciente de los sentimientos que Lydia había tenido por su hermano. Pero la respuesta de la chica la sorprende: "A mí me gusta Sarp".

Tras oír eso, Asiye no ve ningún problema en ayudarla e incluso la invita a su casa. Lydia, feliz con la idea, no puede disimular su ilusión y ya habla de irse de compras para sorprender al joven.

Sarp cree que Lydia siente algo por él

Más tarde, Asiye cuenta lo ocurrido a su amiga Süsen, intentando tranquilizarla: "Te estás amargando por nada, a Lydia le gusta Sarp".

Justo en ese momento, Sarp pasa por allí y escucha toda la conversación. Y lejos de incomodarse, su cara lo dice todo: la noticia no le sienta nada mal. ¿El hermano de Yasmin sentirá algo por ella?

Nova» Series» Hermanos

Publicidad

Series

Lydia cambia de estrategia para acercarse de nuevo a Ömer y finge estar enamorada de Sarp

Lydia cambia de estrategia para acercarse de nuevo a Ömer y finge estar enamorada de Sarp

Franco rompe con Jimena y corre a los brazos de Rosario Montes

Franco rompe con Jimena y corre a los brazos de Rosario Montes

Franco se deja llevar por sus sentimientos y besa a Rosario Montes sin importarle que Jimena pueda descubrirlo

Franco se deja llevar por sus sentimientos y besa a Rosario Montes sin importarle que Jimena pueda descubrirlo

Ömer intenta reconquistar a Süsen con un gesto romántico... ¡Y unos globos muy especiales!
Momento destacado

Ömer intenta reconquistar a Süsen con un gesto romántico... ¡Y unos globos muy especiales!

Filiz encuentra a su yerno en la cama con otra mujer y decide guardar silencio para proteger a su hija Irmak
Momento destacado

Filiz encuentra a su yerno en la cama con otra mujer y decide guardar silencio para proteger a su hija Irmak

Juan y Norma se dejan llevar por la pasión y su relación da un giro inesperado
Momento destacado

Juan y Norma se dejan llevar por la pasión y su relación da un giro inesperado

Juan y Norma se dejan llevar por la pasión y dan un paso decisivo en su relación, marcando un antes y un después en su historia de amor.

Pasión de gavilanes - Óscar, Juan y Franco entran en shock al conocer a Ruth: es clavada a su hermana
Momento destacado

Óscar, Juan y Franco entran en shock al conocer a Ruth: es clavada a su hermana

Ninguno puede superar la impresión inicial de descubrir a alguien que podría ser perfectamente Libia.

Sarp se venga de los Eren enviando a Asiye a prisión, pero al final él cambia su testimonio y logra su libertad

Sarp se venga de los Eren enviando a Asiye a prisión, pero al final él cambia su testimonio y logra su libertad

El pequeño Deniz se gana una ovación con su baile... una noche mágica que nadie olvidará

El pequeño Deniz se gana una ovación con su baile... una noche mágica que nadie olvidará

Pasión de gavilanes - Jimena y Óscar empiezan a reparar el uno en el otro después de su encuentro en la bañera de espuma

Jimena y Óscar empiezan a reparar el uno en el otro después de su encuentro en la bañera de espuma

Publicidad