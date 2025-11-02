Lydia cambia de estrategia para acercarse de nuevo a Ömer y finge estar enamorada de Sarp

Lydia lo tiene muy claro: cuando se propone algo, va a por ello. Y aunque todo indique que Süsen ha ganado la batalla por el corazón de Ömer, la hija de Yaman no está dispuesta a rendirse tan fácilmente.

Su último movimiento ha sido acercarse a Asiye con la excusa de pedirle clases particulares. Al principio, la joven Eren duda, consciente de los sentimientos que Lydia había tenido por su hermano. Pero la respuesta de la chica la sorprende: "A mí me gusta Sarp".

Tras oír eso, Asiye no ve ningún problema en ayudarla e incluso la invita a su casa. Lydia, feliz con la idea, no puede disimular su ilusión y ya habla de irse de compras para sorprender al joven.

Más tarde, Asiye cuenta lo ocurrido a su amiga Süsen, intentando tranquilizarla: "Te estás amargando por nada, a Lydia le gusta Sarp".

Justo en ese momento, Sarp pasa por allí y escucha toda la conversación. Y lejos de incomodarse, su cara lo dice todo: la noticia no le sienta nada mal. ¿El hermano de Yasmin sentirá algo por ella?