Este sábado disfruta de un capítulo especial de 'Hercai'

Azize ya no puede más y toma una drástica decisión, alejarse de todos y huir. Sin embargo, Nasuh no está de acuerdo con esta idea y quiere evitar perderla por segunda vez. Este sábado tienes una cita en Nova con un capítulo especial de 'Hercai'. A partir de las 22 horas, conoceremos el futuro de Reyyan, con una difícil decisión por tomar, las esperanzas de Azize y Nasuh y la venganza en curso de Fusum. No te pierdas 'hercai', el sábado a partir de las 22:00 horas.