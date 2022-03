El gran final de 'El Hombre equivocado' llega este jueves a Nova

Özgur y Ezgi, (Can Yaman y Özge Gürel) están viviendo una inesperada historia de amor llena de trabas, malos entendidos, traiciones y problemas. ¿Conseguirán que su historia triunfe definitivamente? Lo sabremos este jueves.

No te pierdas, a partir de las 22:45 en Nova, el gran final de 'El hombre equivocado' la divertida serie que desde hace semanas nos mantiene enganchados a las pantallas de Nova. Por fin descubriremos si Özgur es o no el hombre equivocado para Ezgi. No te lo pierdas.