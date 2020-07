Arthur, el padre de Anne, lo tiene muy claro. Si Martin no rompe con su hija, él ejecutará la deuda que los Gruber mantienen con él y se quedará con sus tierras. Anne no sabe nada de esto, pero Martin sí y, a pesar de todo, sigue viéndose con Abbe. Hans el hermano de Martin le recrimina que no piense más en la familia y su madre decide tomar cartas en el asunto.